Неймар близок к продлению контракта с «Сантосом» — ESPN

Нападающий Неймар в ближайшее время подпишет новое соглашение с «Сантосом». Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, президент клуба Марсело Тейшейра и отец футболиста Неймар да Силва согласовали новый договор. Нынешний контракт Неймара действует до конца июня.

На данный момент сторонам предстоит согласовать последние детали. В пятницу, 27 июня, о продлении соглашения объявят официально.

В нынешнем сезоне 33-летний бразильский нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи. В «Сантос» бразилец вернулся в январе 2025 года.