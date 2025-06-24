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«Лион» подаст апелляцию на решение о понижении клуба до Лиги 2 — RMC Sport

«Лион» подаст апелляцию на решение о понижении клуба до Лиги 2 — RMC Sport
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«Лион» намерен подать апелляцию на решение Национальной дирекции контроля и управления (DNCG) о понижении клуба до Лиги 2 из-за нарушений финансовой отчётности. Об этом сообщает RMC Sport.

Согласно регламенту, клуб вправе подать апелляцию в соответствующую комиссию DNCG по электронной почте или заказным письмом. «Львы» должны сделать это в течение семи дней после уведомления о понижении в классе.

Ранее издание RMC Sport сообщило о проведении заседания DNCG, в ходе которого было проанализировано финансовое положение клуба. Владелец «Лиона» Джон Текстор не смог убедить комиссию в том, что «олимпийцы» смогут предоставить необходимые финансовые гарантии. Как итог, она приняла решение о понижении клуба в классе.

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