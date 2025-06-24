«Пока ничего не известно, и меня это устраивает». Горецка — о новом контракте с «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка оценил вероятность возможного продления контракта с мюнхенским клубом. Действующий контракт немецкого футболиста подходит к концу летом следующего года.

«Когда клуб предлагает тебе новый контракт, это тоже большая благодарность. Так что, конечно, ты к этому прислушаешься. Пока ничего не известно, и меня это устраивает. Я очень рад быть в «Баварии», — приводит слова Горецки Bayern & Germany.

Леон Горецка выступает за «Баварию» с лета 2018 года. В мюнхенский клуб полузащитник сборной Германии перебрался из «Шальке» в статусе свободного агента. В сезоне-2024/2025 на счету 30-летнего хавбека 41 матч за клуб во всех турнирах. В них Горецка отметился пятью голами и двумя результативными передачами.