Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пока ничего не известно, и меня это устраивает». Горецка — о новом контракте с «Баварией»

«Пока ничего не известно, и меня это устраивает». Горецка — о новом контракте с «Баварией»
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка оценил вероятность возможного продления контракта с мюнхенским клубом. Действующий контракт немецкого футболиста подходит к концу летом следующего года.

«Когда клуб предлагает тебе новый контракт, это тоже большая благодарность. Так что, конечно, ты к этому прислушаешься. Пока ничего не известно, и меня это устраивает. Я очень рад быть в «Баварии», — приводит слова Горецки Bayern & Germany.

Леон Горецка выступает за «Баварию» с лета 2018 года. В мюнхенский клуб полузащитник сборной Германии перебрался из «Шальке» в статусе свободного агента. В сезоне-2024/2025 на счету 30-летнего хавбека 41 матч за клуб во всех турнирах. В них Горецка отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Бавария» «горит» в матче с «Бенфикой»! Битва за первое место в группе на КЧМ. LIVE
Live
«Бавария» «горит» в матче с «Бенфикой»! Битва за первое место в группе на КЧМ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android