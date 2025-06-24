Опубликованы изображения формы сборной всех звёзд МЛС — 2025

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Стало известно, в какой форме сборная всех звёзд МЛС сыграет с командой всех звёзд чемпионата Мексики в этом году.

Фото: Официальный сайт МЛС

Футболка выполнена в белом цвете с паттерном в виде фейерверка, что символизирует лучшее из того, что способна показать МЛС. Зелёные и синие детали отсылают к расцветке оригинального логотипа лиги.

На данный момент известны некоторые футболисты мексиканской лиги, который примут участие в данной игре:

Вратари: Луис Малагон («Америка»), Кевин Мьер («Крус Асуль»).

Защитники: Вильер Дитта («Крус Асуль»), Хесус Гальярдо («Толука»), Хоаким Перейра («УАНЛ Тигрес»), Карлос Ротонди («Крус Асуль»).

Полузащитники: Уго Камберос («Гвадалахара Чивас»), Серхио Каналес («Монтеррей»), Эрик Лира («Крус Асуль»), Жилберто Мора («Тихуана»), Агустин Палавесино («Некакса»), Алексис Вега («Толука»).

Нападающие: Энри Мартин («Америка»), Паулинью («Толука»).

Остальные члены команды будут названы позднее. Состав сборной МЛС будет опубликован 25 июня.

Матч звёзд МЛС и мексиканской лиги состоится 23 июля в Остине на стадионе «Кью-ту». В прошлом году звёзды чемпионата Мексики выиграли со счётом 4:1.