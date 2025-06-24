Стало известно, какая команда может заменить «Лион», пониженный до Лиги 2
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В случае если апелляция «Лиона» на понижение в классе до Лиги 2 будет отклонена, то его в следующем сезоне чемпионата Франции может заменить «Реймс».
Согласно статье 520 Регламента спортивных соревнований LFP, в случае если квалифицировавшийся в следующий сезон Лиги 1 клуб отказывается от участия, или перестал соответствовать критериям участия, или ему отказали в этом по решению DNCG, а также любого другого органа, в частности дисциплинарного, то выбирается клуб, проигравший в стыковых матчах. При условии, что на него самого не наложены санкции.
«Реймс» уступил «Метцу» в стыковых матчах за право сыграть в Лиге 1 сезона-2025/2026.
Франция — Переходные матчи . Финал. 2-й матч
29 мая 2025, четверг. 21:30 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 3
ДВ
Метц
Метц
1:0 Мартьяль Тиа – 57' 1:1 Юдоль – 78' 1:2 Toure – 110' 1:3 Эн – 114'
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