Фабрицио Романо: «Барселона» и «Монако» договорились о переходе Фати, медосмотр — 25 июня

Вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати продолжит карьеру в «Монако», Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), стороны достигли окончательного соглашения по всем условиям перехода.

По данным источника, Ансу Фати отправится в Монако завтра, 25 июня, где пройдёт медосмотр перед заключением сделки. Отмечается, что футболист продлил свой контракт с «Барселоной» перед уходом из клуба, а аренда будет включать в себя опцию выкупа.

Ансу Фати является воспитанником «Барселоны». Сезон-2023/2024 22-летний вингер провёл в аренде в «Брайтоне». В минувшем сезоне на счету Фати 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах без результативных действий.