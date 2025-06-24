Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо: «Барселона» и «Монако» договорились о переходе Фати, медосмотр — 25 июня

Фабрицио Романо: «Барселона» и «Монако» договорились о переходе Фати, медосмотр — 25 июня
Комментарии

Вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати продолжит карьеру в «Монако», Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), стороны достигли окончательного соглашения по всем условиям перехода.

По данным источника, Ансу Фати отправится в Монако завтра, 25 июня, где пройдёт медосмотр перед заключением сделки. Отмечается, что футболист продлил свой контракт с «Барселоной» перед уходом из клуба, а аренда будет включать в себя опцию выкупа.

Ансу Фати является воспитанником «Барселоны». Сезон-2023/2024 22-летний вингер провёл в аренде в «Брайтоне». В минувшем сезоне на счету Фати 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах без результативных действий.

Материалы по теме
Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе
Новая звезда «Ливерпуля» и большие сделки «Реала» и «Барсы». Трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android