«Старый ворчун». Жена Месси подарила игроку торт со смурфиком на 38-летие

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, поздравила футболиста с 38-летием, подарив ему торт со смурфиком.

Рокуццо поделилась фотографией Месси с тортом в социальных сетях, сопроводив её комментарием: «С днём рождения, старый Ворчун! Лучший папа, лучший муж, лучший во всём! Как же повезло, что ты есть у нас! Мы любим тебя!»

Фото: Из личного архива Антонеллы Рокуццо

Ворчун является персонажем вселенной смурфиков, который постоянно высказывает своё недовольство.

На текущий момент Месси в составе «Интер Майами» принимает участие в клубном чемпионате мира. В воскресенье, 29 июня, команда Месси встретится с «ПСЖ» в матче 1/8 финала соревнования.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: