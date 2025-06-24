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«Старый ворчун». Жена Месси подарила игроку торт со смурфиком на 38-летие

«Старый ворчун». Жена Месси подарила игроку торт со смурфиком на 38-летие
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Антонелла Рокуццо, супруга нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, поздравила футболиста с 38-летием, подарив ему торт со смурфиком.

Рокуццо поделилась фотографией Месси с тортом в социальных сетях, сопроводив её комментарием: «С днём рождения, старый Ворчун! Лучший папа, лучший муж, лучший во всём! Как же повезло, что ты есть у нас! Мы любим тебя!»

Фото: Из личного архива Антонеллы Рокуццо

Ворчун является персонажем вселенной смурфиков, который постоянно высказывает своё недовольство.

На текущий момент Месси в составе «Интер Майами» принимает участие в клубном чемпионате мира. В воскресенье, 29 июня, команда Месси встретится с «ПСЖ» в матче 1/8 финала соревнования.

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