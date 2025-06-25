«Бавария» проиграла «Бенфике» в матче клубного ЧМ, но вышла в плей-офф турнира

Завершился матч 3-го тура группы С клубного чемпионата мира, в котором встречались «Бенфика» и «Бавария». Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу номинальных хозяев.

На 13-й минуте счёт в игре открыл полузащитник португальского клуба Андреас Шельдеруп. На 61-й минуте защитник «Баварии» Йозуа Киммих поразил ворота «Бенфики», но гол был отменён из-за офсайда.

После трёх матчей группы С «Бенфика» набрала семь очков и заняла итоговое первое место. «Бавария» заработала шесть очков и расположилась на второй строчке. На третьем месте с одним очком после двух игр находится «Бока Хуниорс». «Окленд Сити» располагается на последней, четвёртой строчке (0). Таким образом, «Бенфика» и «Бавария» квалифицировались в 1/8 финала соревнования.

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