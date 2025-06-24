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Вильям Галлас раскритиковал «Арсенал» за намерение приобрести вратаря Кепу из «Челси»

Вильям Галлас раскритиковал «Арсенал» за намерение приобрести вратаря Кепу из «Челси»
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Бывший капитан лондонского «Арсенала» Вильям Галлас критически высказался о желании клуба подписать испанского голкипера «Челси» Кепу Аррисабалагу. Ранее сообщалось, что воспитанник «Атлетика» станет первым новичком «канониров» в летнее трансферное окно.

«Я думаю, переход Кепы в «Арсенал» был бы странным приобретением. Второй вратарь должен быть молодым, который учится и может сменить Давида Райю через несколько лет. Зачем приглашать кого-то старше него, не заглядывая в будущее. «Арсеналу» следует искать вратаря в возрасте от 20 лет, который может учиться и расти, играя в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Кепа не такой», — приводит слова Галласа Goal.com со ссылкой на Prime Casino.

Кепа Аррисабалага перебрался из «Атлетика» в «Челси» летом 2018 года за € 80 млн, став самым дорогим вратарём в истории футбола. Минувший сезон 30-летний голкипер провёл на правах аренды в «Борнмуте».

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