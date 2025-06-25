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«Он пошёл на определённые жертвы». Станкович — о новом помощнике в своём штабе

«Он пошёл на определённые жертвы». Станкович — о новом помощнике в своём штабе
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о Ненаде Джорджевиче, ставшем его помощником в стане красно-белых. Московский клуб объявил о назначении Джорджевича в понедельник, 23 июня.

– У вас новый ассистент, Ненад Джорджевич, вы вместе играли за сборную Сербии. Расскажите, что будет входить в его функции.
– Очень рад, что он с нами, он действительно поможет нашей команде, поможет ребятам. Мы знакомы очень давно, практически 30 лет, прекрасно знаем друг друга. Действительно, играли вместе за национальную команду. Игроцкая карьера его была очень хорошей, сейчас – тренерская карьера. И сейчас он будет первым помощником в нашем штабе.

Он до этого работал в ОАЭ, в том числе пошёл на определённые жертвы. Я это знаю, поэтому очень благодарен и рад, что он теперь стал членом нашего тренерского штаба, — сказал Станкович в интервью пресс-службе «Спартака».

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