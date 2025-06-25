«Он пошёл на определённые жертвы». Станкович — о новом помощнике в своём штабе

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о Ненаде Джорджевиче, ставшем его помощником в стане красно-белых. Московский клуб объявил о назначении Джорджевича в понедельник, 23 июня.

– У вас новый ассистент, Ненад Джорджевич, вы вместе играли за сборную Сербии. Расскажите, что будет входить в его функции.

– Очень рад, что он с нами, он действительно поможет нашей команде, поможет ребятам. Мы знакомы очень давно, практически 30 лет, прекрасно знаем друг друга. Действительно, играли вместе за национальную команду. Игроцкая карьера его была очень хорошей, сейчас – тренерская карьера. И сейчас он будет первым помощником в нашем штабе.

Он до этого работал в ОАЭ, в том числе пошёл на определённые жертвы. Я это знаю, поэтому очень благодарен и рад, что он теперь стал членом нашего тренерского штаба, — сказал Станкович в интервью пресс-службе «Спартака».

Материалы по теме Станкович рассказал, какие напутствия дал команде перед новым сезоном

Как появился «Спартак»: