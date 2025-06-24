«Байер» может усилиться полузащитником сборной США — Каптейнс

«Байер» намерен приобрести атакующего полузащитника ПСВ и сборной США Малика Тилльмана. Об этом сообщает нидерландский журналист Йерун Каптейнс в социальной сети X.

Согласно источнику, «аспириновые» направили клубу из Нидерландов предложение о трансфере. Представители игрока сообщили немецкому клубу, что сделка может быть заключена за € 35 млн, леверкузенцы хотят оформить покупку футболиста как можно скорее.

В 34 матчах прошедшего клубного сезона хавбек забил 16 голов и отдал пять голевых передач. ПСВ по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов, набрав 79 очков. За сборную США Тилльман на данный момент провёл 22 встречи.