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«Байер» может усилиться полузащитником сборной США — Каптейнс

«Байер» может усилиться полузащитником сборной США — Каптейнс
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«Байер» намерен приобрести атакующего полузащитника ПСВ и сборной США Малика Тилльмана. Об этом сообщает нидерландский журналист Йерун Каптейнс в социальной сети X.

Согласно источнику, «аспириновые» направили клубу из Нидерландов предложение о трансфере. Представители игрока сообщили немецкому клубу, что сделка может быть заключена за € 35 млн, леверкузенцы хотят оформить покупку футболиста как можно скорее.

В 34 матчах прошедшего клубного сезона хавбек забил 16 голов и отдал пять голевых передач. ПСВ по итогам прошлого сезона стал чемпионом Нидерландов, набрав 79 очков. За сборную США Тилльман на данный момент провёл 22 встречи.

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