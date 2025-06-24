«Сантос» объявил о продлении контракта с Неймаром

«Сантос» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о продлении контракта с 33-летним нападающим Неймаром до конца 2025 года с возможностью пролонгации.

«Где всё началось. Где никогда не закончится!», — написано в сообщении бразильского клуба.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он подписал первый профессиональный контракт с бразильским клубом в 2008 году. В 2013 году нападающий перешёл в «Барселону». Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года в качестве свободного агента. Всего в составе команды из Сантуса он принял участие в 237 матчах во всех турнирах, в которых отметился 139 голами и 69 результативными передачами.

Материалы по теме Неймар близок к продлению контракта с «Сантосом» — ESPN

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо: