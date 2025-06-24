Покинувший «Галатасарай» после 14 лет в клубе Муслера продолжит карьеру в Аргентине

Бывший вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера продолжит карьеру в чемпионате Аргентины. О переходе 39-летнего голкипера официально объявила пресс-служба клуба «Эстудиантес» в соцсети X (ранее Twitter).

Сообщается, что с Муслерой был заключён контракт на 1,5 года — до декабря 2026-го. Напомним, Муслера был основным вратарём турецкого «Галатасарая» с 2011 по 2025 год. Текущим летом контракт голкипера со стамбульской командой подошёл к концу.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» рассматривает в качестве потенциальной замены Муслеры российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. По данным СМИ, на голкипера сборной России также претендует «Борнмут».