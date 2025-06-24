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«Торино» оформил трансфер Бираги на постоянной основе

«Торино» оформил трансфер Бираги на постоянной основе
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Защитник Кристиано Бираги стал футболистом «Торино» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее права на игрока принадлежали «Фиорентине», за «быков» он выступал с февраля. Сообщается, что футболист подписал контракт на два года.

В 28 матчах прошедшего клубного сезона Бираги забил один гол и отдал одну голевую передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кристиано составляет € 1,8 млн. Футболист является воспитанником миланского «Интера», за взрослую команду «нерадзурри» он выступал с 2010 по 2012 год и с 2014 по 2016 год. За «Фиорентину» он играл с 2018-го, но в сезоне-2019/2020 он снова вернулся в «Интер» в рамках аренды. В активе футболиста также 16 встреч за сборную Италии.

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