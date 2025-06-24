«Торино» оформил трансфер Бираги на постоянной основе

Защитник Кристиано Бираги стал футболистом «Торино» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее права на игрока принадлежали «Фиорентине», за «быков» он выступал с февраля. Сообщается, что футболист подписал контракт на два года.

В 28 матчах прошедшего клубного сезона Бираги забил один гол и отдал одну голевую передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кристиано составляет € 1,8 млн. Футболист является воспитанником миланского «Интера», за взрослую команду «нерадзурри» он выступал с 2010 по 2012 год и с 2014 по 2016 год. За «Фиорентину» он играл с 2018-го, но в сезоне-2019/2020 он снова вернулся в «Интер» в рамках аренды. В активе футболиста также 16 встреч за сборную Италии.