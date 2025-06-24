Матч между «Бока Хуниорс» и «Окленд Сити» приостановлен из-за надвигающегося урагана

Матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Бока Хуниорс» и «Окленд Сити» приостановлен из-за надвигающегося урагана в Нэшвилле.

Футболисты команд ушли в раздевалки. Болельщикам на стадионе посоветовали найти укрытие, обратившись к ним по громкоговорителю.

Отметим, что данный случай стал пятым на турнире, когда встречи приостанавливают по причине плохих погодных условий.

«Бока Хуниорс» и «Окленд Сити» выступают в квартете С. После двух матчей группового этапа аргентинский клуб набрал одно очко и занимает третье место. Новозеландская команда не заработала ни одного очка и располагается на четвёртой строчке.

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