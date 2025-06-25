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«Лион» сделал заявление после понижения клуба в классе до Лиги 2

«Лион» сделал заявление после понижения клуба в классе до Лиги 2
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«Лион» на официальном сайте заявил, что клуб принял к сведению решение Национальной дирекции контроля и управления (DNCG) о понижении «львов» до Лиги 2 из-за нарушений финансовой отчётности, и подтвердил намерение немедленно подать апелляцию.

«В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, удовлетворяя все её запросы инвестициями в акционерный капитал, превышающими запрошенные суммы. Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже [акций] «Кристал Пэлас» наш денежный поток значительно улучшился, и у нас более чем достаточно ресурсов для участия в сезоне-2025/2026.

Учитывая подтверждённые средства и спортивные успехи, благодаря которым мы два года подряд участвуем в еврокубках, мы искренне не понимаем, как административное решение могло лишить такой великий французский клуб возможности выступать в высшей лиге. Мы подадим апелляцию, чтобы продемонстрировать нашу способность предоставить денежные средства для участия «Лиона» в Лиге 1», — сказано в заявлении «львов».

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