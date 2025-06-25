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«Барселона» хочет подписать и Рашфорда, и Уильямса в летнее трансферное окно — The Times

«Барселона» хочет подписать и Рашфорда, и Уильямса в летнее трансферное окно — The Times
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Каталонская «Барселона» планирует сделать предложение «Манчестер Юнайтед» об аренде английского форварда Маркуса Рашфорда. Как сообщает The Times, работа над переходом англичанина в стан сине-гранатовых ведётся обособленно от переговоров с «Атлетиком» по трансферу вингера Нико Уильямса.

По данным источника, сделки не зависят друг от друга и не являются взаимоисключающими. Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассчитывает использовать Рашфорда на позиции центрального нападающего в качестве подмены поляку Роберту Левандовскому.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к покупке вингера сборной Испании Нико Уильямса. Маркус Рашфорд вернулся в «Манчестер Юнайтед» текущим летом. Вторую часть сезона-2024/2025 футболист провёл на правах аренды в «Астон Вилле».

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