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«Хочу, чтобы «ПСЖ» проучил Месси!» Экс-игрок парижан Ротен — о матче с «Интер Майами»

«Хочу, чтобы «ПСЖ» проучил Месси!» Экс-игрок парижан Ротен — о матче с «Интер Майами»
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен поделился ожиданиями от матча парижан с «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Не знаю, можно ли назвать эту игру реваншем. Но каков сюжет! Мы и представить не могли, что всё так сложится. Даже сам Месси думал, что завершит карьеру, находясь далеко от «ПСЖ». Однако не повезло, первый же крупный турнир, первый же розыгрыш клубного чемпионата мира – и ты играешь с сильнейшей командой Европы — «ПСЖ».

Но для «ПСЖ» это замечательный шанс показать, насколько клуб вырос с тех пор, как Месси покинул команду. Тем более сейчас у клуба есть настоящий костяк, настоящий коллектив. Команда, которая выглядит цельно, уважает своих фанатов, уважает себя.

Уже только по этой причине я мечтаю, чтобы «ПСЖ» проучил Лео Месси и «Интер Майами», – приводит слова Ротена RMC Sport.

Нападающий Лионель Месси выступал за парижан с 2021 по 2023 год.

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