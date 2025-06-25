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«Это самое прекрасное, что я переживал за 40 лет». Касорла — о выходе «Овьедо» в Ла Лигу

«Это самое прекрасное, что я переживал за 40 лет». Касорла — о выходе «Овьедо» в Ла Лигу
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Полузащитник «Овьедо» Санти Касорла отреагировал на выход команды в Ла Лигу по итогам сезона-2024/2025. В переходных матчах за выход в элитный дивизион «Овьедо» одержал победу над «Мирантесом» (0:1, 3:1 (д. вр.)) Таким образом, команда впервые за 24 года вернулась в Ла Лигу.

Испания — Сегунда . Final. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
3 : 1
ДВ
Мирандес
Миранда-де-Эбро
0:1 Паничелли – 16'     1:1 Cazorla – 39'     2:1 Шаир – 52'     3:1 Портильо – 103'    
Удаления: Костас – 120' / Постиго – 74', Эгилус – 119'

«В мои 40 лет, я думаю, это было самое прекрасное, что я когда-либо переживал», — приводит слова Касорлы издание Marca.

Санти Касорла является двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании (2008, 2012). В своей карьере полузащитник выступал за такие команды, как «Вильярреал». «Малага» и английский «Арсенал». В августе 2023 года воспитанник «Овьедо» вернулся в родной клуб. В минувшем сезоне на счету Касорлы пять голов и пять результативных передач в 35 играх.

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