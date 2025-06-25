Месси отреагировал на выход «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси высказался о квалификации команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Во вторник, 24 июня, подопечные Хавьера Маскерано сыграли вничью с «Палмейрасом» (2:2).

«Хотя мы и могли победить [во встрече с «Палмейрасом»], правда в том, что команда вышла в плей-офф. Это много значит для нас и для клуба. Ещё один исторический шаг, как для «Интер Майами», так и для МЛС», — написал Месси в своём аккаунте в социальной сети.

По итогам трёх туров «Интер Майами» набрал пять очков и занял второе место в квартете А. В воскресенье, 29 июня, команда Месси встретится с «ПСЖ» в матче 1/8 финала соревнования.

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