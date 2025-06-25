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Месси отреагировал на выход «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира

Месси отреагировал на выход «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира
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Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси высказался о квалификации команды в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Во вторник, 24 июня, подопечные Хавьера Маскерано сыграли вничью с «Палмейрасом» (2:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    

«Хотя мы и могли победить [во встрече с «Палмейрасом»], правда в том, что команда вышла в плей-офф. Это много значит для нас и для клуба. Ещё один исторический шаг, как для «Интер Майами», так и для МЛС», — написал Месси в своём аккаунте в социальной сети.

По итогам трёх туров «Интер Майами» набрал пять очков и занял второе место в квартете А. В воскресенье, 29 июня, команда Месси встретится с «ПСЖ» в матче 1/8 финала соревнования.

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