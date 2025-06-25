«Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» сыграли вничью в матче клубного чемпионата мира

Завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором встречались новозеландский «Окленд Сити» и аргентинский «Бока Хуниорс». Встреча завершилась со счётом 1:1. Матч прошёл на стадионе «ГЕОДИС Парк» (Нэшвилл, США). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция).

Натан Гарроу на 26-й минуте забил мяч в свои ворота и вывел аргентинскую команду вперёд. Кристиан Грей на 52-й минуте сравнял счёт.

«Бока Хуниорс» с двумя очками занял третье место в группе C, «Окленд Сити» с одним очком замкнул таблицу. «Бенфика» набрала семь очков и заняла итоговое первое место. «Бавария» заработала шесть очков и расположилась на второй строчке.