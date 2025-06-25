Компани прокомментировал поражение «Баварии» от «Бенфики» в матче клубного ЧМ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о поражении своих подопечных от португальской «Бенфики» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу португальцев.

«Первый тайм вышел совсем неудачным. Из-за погодных условий игра не была плавной. Во втором тайме мы создали много моментов, чтобы сделать счёт 1:1, но упустили их. Таков футбол, нужно использовать свои шансы. «Фламенго» или «Челси» в 1/8 финала? В любом случае это будет сложная игра. Мы должны хорошо подготовиться и реализовывать моменты», — сказал Компани в эфире канала DAZN.

«Бавария» заняла второе место в группе C с шестью очками в трёх матчах. «Бенфика» стала первой в группе, набрав семь очков. В 1/8 финала КЧМ подопечные Компани встретятся с командой, которая займёт первое место в группе D. На выход в плей-офф из неё претендуют «Фламенго», «Челси» и «Эсперанс».