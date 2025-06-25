«Барселона» поздравила Месси с 38-летием, Лионель провёл в клубе 19 лет

«Барселона» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поздравила бывшего нападающего команды Лионеля Месси с 38-летием.

«С днём рождения, Лео», — написала пресс-служба сине-гранатовых.

Месси находился в системе клуба с 2002 по 2021 год. В ноябре 2003 года нападающий дебютировал за взрослую команду «Барселоны» в товарищеском матче с «Порту». Всего в составе каталонского клуба он принял участие в 778 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 672 голами и 303 результативными передачами. В качестве игрока «блауграны» Месси семь раз брал «Золотой мяч», четырежды становился победителем Лиги чемпионов, 10 раз выигрывал Ла Лигу.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: