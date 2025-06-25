«Бенфика» одержала победу в матче с «Баварией» впервые в клубной истории

Португальская «Бенфика» переиграла мюнхенскую «Баварию» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась с минимальным счётом 1:0. Данный результат стал прецедентным, так эта победа оказалась первой для «орлов» в истории противостояния с немецким грандом.

Данная игра между лиссабонской командой и мюнхенцами стала 14-й в истории. На счету «Баварии» 10 побед, при этом три встречи были сыграны вничью. Последний матч в этом противостоянии состоялся осенью 2024 года в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Тогда с таким же счётом 1:0 верх одержала команда из Германии.

Напомним, «Бенфика» и «Бавария» квалифицировались в 1/8 финала КЧМ.