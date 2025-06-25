Стал известен соперник «Баварии» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025

Мюнхенская «Бавария» сыграет на первой стадии плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 с бразильским «Фламенго». После поражения от португальской «Бенфики» в 3-м туре группового этапа КЧМ-2025 (0:1) немецкий клуб пропустил лиссабонцев вперёд и с шестью очками занял второе итоговое место в группе C.

При этом «Фламенго», который ещё не сыграл свой матч 3-го тура в группе D, досрочно гарантировал себе в ней первое место. Клуб из Рио-де-Жанейро набрал в двух турах шесть очков и опережает ближайших конкурентов — лондонский «Челси» и «Эсперанс» из Туниса — на три очка, имея преимущество над каждым из них по результату личной встречи.

«Бенфика», которая с семью очками завершила групповой этап на первой строчке таблицы группы C, ещё не знает своего первого соперника по плей-офф — он определится в игре между «Челси» и «Эсперансом».

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