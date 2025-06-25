Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен соперник «Баварии» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025

Стал известен соперник «Баварии» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» сыграет на первой стадии плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 с бразильским «Фламенго». После поражения от португальской «Бенфики» в 3-м туре группового этапа КЧМ-2025 (0:1) немецкий клуб пропустил лиссабонцев вперёд и с шестью очками занял второе итоговое место в группе C.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Шельдеруп – 13'    

При этом «Фламенго», который ещё не сыграл свой матч 3-го тура в группе D, досрочно гарантировал себе в ней первое место. Клуб из Рио-де-Жанейро набрал в двух турах шесть очков и опережает ближайших конкурентов — лондонский «Челси» и «Эсперанс» из Туниса — на три очка, имея преимущество над каждым из них по результату личной встречи.

«Бенфика», которая с семью очками завершила групповой этап на первой строчке таблицы группы C, ещё не знает своего первого соперника по плей-офф — он определится в игре между «Челси» и «Эсперансом».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: «Бавария» в полном составе исполнила рождественскую песню:

Материалы по теме
«Бавария» проиграла «Бенфике» в матче клубного ЧМ, но вышла в плей-офф турнира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android