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«Бавария» может сыграть с «ПСЖ» или клубом Месси «Интер Майами» в четвертьфинале КЧМ-2025

«Бавария» может сыграть с «ПСЖ» или клубом Месси «Интер Майами» в четвертьфинале КЧМ-2025
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Определились возможные соперники «Баварии» на стадии 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025. Если мюнхенцы выйдут в четвертьфинал, то сыграют на этом этапе либо с победителем Лиги чемпионов УЕФА французским «ПСЖ», либо с представляющим американскую МЛС «Интер Майами», капитаном которого является аргентинский нападающий Лионель Месси.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Шельдеруп – 13'    

В одну четверть сетки плей-офф с «ПСЖ» и «Интер Майами» «Бавария» попала из-за поражения от португальской «Бенфики» в 3-м туре группового этапа КЧМ-2025 (0:1), которое отбросило немецкий клуб на второе итоговое место в группе C. У мюнхенцев осталось шесть очков, победителем квартета стала «Бенфика», набравшая благодаря очной победе семь очков.

Ранее стало известно, что соперником «Баварии» по 1/8 финала турнира будет бразильский «Фламенго», который досрочно стал победителем группы D после 2-го тура.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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