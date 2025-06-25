«Бавария» может сыграть с «ПСЖ» или клубом Месси «Интер Майами» в четвертьфинале КЧМ-2025

Определились возможные соперники «Баварии» на стадии 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025. Если мюнхенцы выйдут в четвертьфинал, то сыграют на этом этапе либо с победителем Лиги чемпионов УЕФА французским «ПСЖ», либо с представляющим американскую МЛС «Интер Майами», капитаном которого является аргентинский нападающий Лионель Месси.

В одну четверть сетки плей-офф с «ПСЖ» и «Интер Майами» «Бавария» попала из-за поражения от португальской «Бенфики» в 3-м туре группового этапа КЧМ-2025 (0:1), которое отбросило немецкий клуб на второе итоговое место в группе C. У мюнхенцев осталось шесть очков, победителем квартета стала «Бенфика», набравшая благодаря очной победе семь очков.

Ранее стало известно, что соперником «Баварии» по 1/8 финала турнира будет бразильский «Фламенго», который досрочно стал победителем группы D после 2-го тура.

Видео: Гарри Кейн с «Баварией» празднует свой первый трофей в карьере: