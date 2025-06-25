«В «Локомотиве» Наиру было тесно». Корниленко — о трансфере Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Экс-нападающий и бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе хавбека Наира Тикнизяна из «Локомотива» в белградскую «Црвену Звезду»

«Я так понимаю, что в «Локомотиве» ему было тесно. Он всем своим видом показывал, что хочет уйти. Это наконец случилось. Сейчас он, конечно, окрылён», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

22 июня стало официально известно, что 26-летний фланговый полузащитник Наир Тикнизян перешёл из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду». 24 июня хавбек успел отметиться голом за новый клуб, отличившись в товарищеском матче с «Сутьеской» (5:0).

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