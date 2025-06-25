Радимов заявил, что Матвею Сафонову стоит уйти из «ПСЖ»

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов рассказал, что российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову стоит сменить команду.

— Сафонову надо играть. Трофеи — это одно дело, но спортсмену надо играть.

— Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы?

— Нет. Это объективно. Он знал, куда шёл. Доннарумма — это глыба. Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело — в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в «ПСЖ». За игровой практикой Сафонову нужно менять команду, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Сафонов полнил состав «ПСЖ» летом 2024 года. В минувшем сезоне голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.