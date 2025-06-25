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Радимов заявил, что Матвею Сафонову стоит уйти из «ПСЖ»

Радимов заявил, что Матвею Сафонову стоит уйти из «ПСЖ»
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Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов рассказал, что российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову стоит сменить команду.

— Сафонову надо играть. Трофеи — это одно дело, но спортсмену надо играть.

— Есть шанс выиграть конкуренцию у Доннаруммы?
— Нет. Это объективно. Он знал, куда шёл. Доннарумма — это глыба. Если будет хорошее предложение, то надо подумать. Одно дело — в возрасте далеко за 30 сидеть и наслаждаться жизнью в «ПСЖ». За игровой практикой Сафонову нужно менять команду, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Сафонов полнил состав «ПСЖ» летом 2024 года. В минувшем сезоне голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

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