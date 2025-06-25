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Радимов ответил, какую позицию нужно усилить «Локомотиву», чтобы бороться за чемпионство

Радимов ответил, какую позицию нужно усилить «Локомотиву», чтобы бороться за чемпионство
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Экс-полузащитник «Зенита» и футбольный эксперт Владислав Радимов рассказал, что «Локомотиву» нужно усилить позицию в центре обороны, чтобы стать чемпионами.

«Давайте посчитаем: Пиняев играет в сборной, Воробьев — играет, Батраков — в сборной, Комличенко — в сборной, Баринов — в сборной, Бакаев вызывается. Крайние защитники приглашаются в сборную.

Проблема «Локомотива» в одном — центральный защитник. Им нужен шеф обороны. Они не должны скупиться и должны приобрести классного игрока в центр обороны. Все остальные линии на пять баллов. С таким составом надо бороться за первое место, а не просто за тройку, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напоим, в завершившемся сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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