Видеообзор исторического поражения «Баварии» в матче КЧМ с «Бенфикой»

Португальская «Бенфика» переиграла мюнхенскую «Баварию» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась с минимальным счётом 1:0. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США).

Единственный гол в этой встрече забил норвежский полузащитник «Бенфики» Андреас Шельдеруп, который открыл счёт на 13-й минуте матча.

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Отметим, что эта победа для португальской команды стала первой в истории. Данная игра между лиссабонской командой и мюнхенцами стала 14-й в истории.

Напомним, «Бенфика» и «Бавария» квалифицировались в 1/8 финала КЧМ.