Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор исторического поражения «Баварии» в матче КЧМ с «Бенфикой»

Видеообзор исторического поражения «Баварии» в матче КЧМ с «Бенфикой»
Комментарии

Португальская «Бенфика» переиграла мюнхенскую «Баварию» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча завершилась с минимальным счётом 1:0. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Шельдеруп – 13'    

Единственный гол в этой встрече забил норвежский полузащитник «Бенфики» Андреас Шельдеруп, который открыл счёт на 13-й минуте матча.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, что эта победа для португальской команды стала первой в истории. Данная игра между лиссабонской командой и мюнхенцами стала 14-й в истории.

Напомним, «Бенфика» и «Бавария» квалифицировались в 1/8 финала КЧМ.

Материалы по теме
Первое поражение «Баварии» на КЧМ-2025! «Бенфика» очень вовремя прервала кошмарную серию
Видео
Первое поражение «Баварии» на КЧМ-2025! «Бенфика» очень вовремя прервала кошмарную серию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android