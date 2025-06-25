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Радимов назвал лигу, в которой бы хотел видеть Матвея Сафонова в случае ухода из «ПСЖ»

Радимов назвал лигу, в которой бы хотел видеть Матвея Сафонова в случае ухода из «ПСЖ»
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Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов рассказал, какую лигу стоит выбрать российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову в случае смены клуба.

— А вот куда, на месте Сафонова, вы бы поехали играть: в Англию или в Турцию?
— Я бы в Англию поехал. Это интереснее для его карьеры в его возрасте, для развития. Хотя «Галатасарай», скорее всего, насыплет гораздо больше денег, я думаю (смеётся), — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российским голкипером интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».

Сафонов пополнил состав французского клуба осенью 2024 года.

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