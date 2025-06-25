Радимов рассказал, что побудило Тикнизяна уйти из «Локомотива» в «Црвену Звезду»

Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов прокомментировал переход полузащитника сборной Армении Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду».

«Сейчас это серьёзный вызов для Тикнизяна. И я его очень уважаю за этот поступок. Он поедет доказывать в первую очередь «Локомотиву» и его руководству. Помните, как он говорил, что его не воспринимали в качестве игрока основного состава? И ему захочется доказать», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

22 июня стало официально известно, что 26-летний фланговый полузащитник Наир Тикнизян перешёл из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду». 24 июня хавбек успел отметиться голом за новый клуб, отличившись в товарищеском матче с «Сутьеской» (5:0).

Ранее Тикнизян заявлял в интервью, что недоволен своим игровым временем в составе «Локомотива». В прошедшем сезоне на его счету 33 матча за железнодорожников во всех турнирах, два забитых мяча и четыре результативных паса.

Видео: Тикнизян грубо пообщался с журналистом