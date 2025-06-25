«Артёму постоянно нужен вызов, слово «месть» тоже подходит». Радимов — о мотивации Дзюбы

Экс-полузащитник «Зенита» и телеэксперт Владислав Радимов высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе в ходе обсуждения перехода полузащитника сборной Армении Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду».

— Если он [Тикнизян] будет думать, как насолить «Локомотиву», то ничего не получится.

— А Дзюба, которому нужен постоянно вызов?

— Мне кажется, что Дзюба не мстит, а кайфует.

— А мне кажется, что здесь слово «месть» тоже подходит: «Ребят, смотрите как я могу», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

36-летний нападающий Артём Дзюба с сентября 2024 года выступает за тольяттинский «Акрон». В сезоне-2024/2025 на его счету 24 матча за красно-чёрных во всех турнирах, 10 забитых мячей и семь результативных передач. Ранее Дзюба нередко отличался в матчах с клубами, из которых до этого уходил в конфликтной ситуации.

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