Вингер «Спартака» Маркиньос ведёт переговоры с «Сантосом» — источник

Бразильский «Сантос» ведёт переговоры с вингером московского «Спартака» Маркиньосом о переходе. Об этом сообщает издание Bola VIP со ссылкой на бразильского журналиста Вагнера Федерико.

По информации журналиста, кандидатуру Маркиньоса предложил исполнительного директора бразильского клуба Алешандре Маттос. Отмечается, что переговоры будут сложными из-за того, что бразилец является одним из лидеров московского клуба. Также журналист подчёркивает, что этот трансфер будет очень дорогим для «Сантоса», но руководство клуба пытается изыскать финансовые возможности для успешного осуществления перехода.

Отметим, в минувшем сезоне Маркиньос принял участие в 37 матчах, где отметился тремя голами и 13 результативными передачами.