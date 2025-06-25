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Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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«Эсперанс» — «Челси»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

«Эсперанс» — «Челси»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 июня мск, в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе D сыграют «Эсперанс» из Туниса и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Эсперанс»: Бен Саид, Мерия, Тугай, Бен Хамида, Бен Али, Моквана, Окбелу, Конате, Геничи, Сасе, Жабри.

«Челси»: Йоргенсен, Гюсто, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг, Дьюсбери-Холл, Лавиа, Энцо Фернандес, Мадуэке, Нкунку, Делап.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

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