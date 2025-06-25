«Эсперанс» — «Челси»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Сегодня, в ночь с 24 на 25 июня мск, в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе D сыграют «Эсперанс» из Туниса и английский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Начало игры запланировано на 4:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Эсперанс»: Бен Саид, Мерия, Тугай, Бен Хамида, Бен Али, Моквана, Окбелу, Конате, Геничи, Сасе, Жабри.

«Челси»: Йоргенсен, Гюсто, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг, Дьюсбери-Холл, Лавиа, Энцо Фернандес, Мадуэке, Нкунку, Делап.

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