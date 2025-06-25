Корниленко объяснил, почему Матвею Сафонову стоит уйти из «ПСЖ»

Экс-нападающий и бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову стоит перейти в другой клуб.

«Куда может уйти Сафонов из «ПСЖ»? Я бы выбрал Англию. Согласен с тем, что надо играть. Это такой возраст, что если ты год-два будешь в тени Доннаруммы, то не факт, что через эти два года или даже через год у тебя появится подобное предложение. Сейчас он действительно себя неплохо зарекомендовал. В последней игре за сборную он ошибся, конечно, но ничего. Я считаю, что надо играть», — сказал Корниенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российским голкипером интересуются «Галатасарай» и «Борнмут».