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«Нам нужны новые лидеры». В «Милане» высказались о возможном подписании Модрича

«Нам нужны новые лидеры». В «Милане» высказались о возможном подписании Модрича
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Спортивный директор итальянского «Милана» Игли Таре прокомментировал возможное заключение контракта с покидающим мадридский «Реал» 39-летним хорватским полузащитником Лукой Модричем.

«Мы готовы пригласить Луку Модрича, нам нужны новые лидеры. Модрич может стать ключевым игроком для нас, и у него есть запрос на то, чтобы быть конкурентоспособным и выигрывать титулы… мы занимаемся этим», — приводит слова Таре журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее появилась информация, что «Милан» планирует заключить контракт с 39-летним Лукой Модричем. До этого футболист официально объявил, что покинет «Реал» после завершения клубного чемпионата мира — 2025.

В сезоне-2024/2025 на счету Модрича 59 матчей за «сливочных» во всех турнирах, четыре забитых мяча и девять результативных передач.

Видео: Лука Модрич обратился к Горану Драгичу в его прощальном матче

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