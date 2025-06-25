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Тареми связался с «Интером» и покинул Тегеран на автомобиле — источник

Тареми связался с «Интером» и покинул Тегеран на автомобиле — источник
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Иранский нападающий «Интера» Мехди Тареми смог покинуть Тегеран, проехав на автомобиле более 1000 км. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Тареми смог покинуть столицу Ирана и отправился в родной город Бушир. Игрок также связался с менеджером клуба, а также лично поговорил с тренером итальянского клуба Кристианом Киву и написал в командном чате, что с ним всё в порядке и он находится вдали от взрывов.

Отмечается, что Тареми тренируется самостоятельно и готов в любой момент присоединиться к «Интеру» на КЧМ в любой момент.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

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