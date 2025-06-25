Сборные Панамы и Гватемалы вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

На проходящем в США Золотом кубке КОНКАКАФ — 2025 определились два участника 1/4 финала от группы С, в которой стартовали национальные команды Гваделупы, Гватемалы, Панамы и Ямайки.

Обладателями путёвок в четвертьфинал в этом квартете стали сборные Панамы и Гватемалы. Панамцы в матче 3-го тура со счётом 4:1 разгромили Ямайку и с девятью очками заняли первое место. На второй строчке финишировала набравшая шесть очков сборная Гватемалы, которая переиграла Гваделупу (3:2).

Национальная команда Ямайки завершила групповой турнир на третьем месте с тремя очками, потерпевшая три поражения в трёх матчах Гваделупа осталась четвёртой.

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