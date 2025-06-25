«Порочные желания». Супруга Песьякова выложила откровенное фото в корсете

Ксения Песьякова, супруга голкипера «Крыльев Советов» Сергея Песьякова, выложила новое откровенное фото.

На фото Песьякова сидит на расправленной кровати. Сама Ксения предстала в ярко-красном корсете, его девушка поддерживает руками в области груди. Супруга футболиста дополнила образ чокером в виде объёмной розы в тон.

«Порочные желания», —подписала Ксения Песьякова фото на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Песьяковой

Напомним, Ксения и Сергей знакомы с 2008 года, пара поженилась в 2014 году. У супругов есть трое совместных детей.

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли 10 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.