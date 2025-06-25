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Видеообзор матча «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» с единственным голом новозеландцев на КЧМ

Видеообзор матча «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» с единственным голом новозеландцев на КЧМ
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В ночь с 24 на 25 июня мск на поле стадиона «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 между новозеландским клубом «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» из Аргентины. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Окончен
1 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
0:1 Гарроу – 26'     1:1 Грей – 52'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам группового этапа «Окленд Сити» финишировал на последнем месте в группе C в одним набранным очком и разницей мячей 1:17. «Бока Хуниорс» занял третье место с двумя очками и также не вышел в плей-офф. Первой в квартете стала лиссабонская «Бенфика» (семь очков), второй — мюнхенская «Бавария» (шесть очков).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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