«Эсперанс» — «Челси»: завершён первый тайм, «синие» ведут 2:0

В эти минуты проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира, в котором встречаются тунисский «Эсперанс» и лондонский «Челси». После первого периода английский клуб ведёт со счётом 2:0.

На 45+3 минуте англо-нигерийский защитник «Челси» Тосин Адарабиойо открыл счёт встречи. На 45+5 минуте англо-ирландский нападающий Лиам Делап удвоил преимущество «пенсионеров». Отметим, обе голевые передачи в свой актив записал аргентинский полузащитник лондонского клуба Энцо Фернандес.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.