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Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Эсперанс — Челси: завершён первый тайм, синие ведут со счётом 2:0, Делап забил отметился голом за Челси

«Эсперанс» — «Челси»: завершён первый тайм, «синие» ведут 2:0
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В эти минуты проходит матч группового этапа клубного чемпионата мира, в котором встречаются тунисский «Эсперанс» и лондонский «Челси». После первого периода английский клуб ведёт со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
2-й тайм
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'    

На 45+3 минуте англо-нигерийский защитник «Челси» Тосин Адарабиойо открыл счёт встречи. На 45+5 минуте англо-ирландский нападающий Лиам Делап удвоил преимущество «пенсионеров». Отметим, обе голевые передачи в свой актив записал аргентинский полузащитник лондонского клуба Энцо Фернандес.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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