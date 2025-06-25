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Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Эсперанс – Челси, результат матча 25 июня 2025, счет 0:3, клубный ЧМ по футболу 2025

«Челси» крупно обыграл «Эсперанс» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира -2025
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В ночь с 24 на 25 июня мск на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе D между «Эсперанс» из Туниса и лондонским «Челси». Победу со счётом 3:0 одержал английский клуб.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'     0:3 Джордж – 90+7'    

На 45+3-й минуте защитник Тосин Адарабиойо открыл счёт. На 45+5-й минуте нападающий Лиам Делап удвоил преимущество «синих». На 90+7-й минуте нападающий Тайрик Джордж дальним ударом забил третий гол лондонцев, установив окончательный результат.

Эта победа позволила «Челси» набрать шесть очков в трёх матчах, занять второе итоговое место в группе D и выйти в 1/8 финала КЧМ-2025. «Эсперанс» с тремя очками завершил групповой этап на третьей строчке турнирной таблицы.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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