«Челси» крупно обыграл «Эсперанс» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира -2025

В ночь с 24 на 25 июня мск на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе D между «Эсперанс» из Туниса и лондонским «Челси». Победу со счётом 3:0 одержал английский клуб.

На 45+3-й минуте защитник Тосин Адарабиойо открыл счёт. На 45+5-й минуте нападающий Лиам Делап удвоил преимущество «синих». На 90+7-й минуте нападающий Тайрик Джордж дальним ударом забил третий гол лондонцев, установив окончательный результат.

Эта победа позволила «Челси» набрать шесть очков в трёх матчах, занять второе итоговое место в группе D и выйти в 1/8 финала КЧМ-2025. «Эсперанс» с тремя очками завершил групповой этап на третьей строчке турнирной таблицы.

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