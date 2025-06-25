Анатолий Трубин — лучший игрок матча «Бенфика» – «Бавария»
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Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин был признан лучшим игроком встречи против мюнхенской «Баварии» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Португальский клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0 и вышел в плей-офф с первого места.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Шельдеруп – 13'
Украинский вратарь вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру. 23-летний голкипер отразил четыре удара по своим воротам. За 90 минут он 43 раза касался мяча и выполнил 36 передач, из которых 19 оказались точными.
Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он провёл 32 матча, в которых пропустил 28 голов.
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