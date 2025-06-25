Анатолий Трубин — лучший игрок матча «Бенфика» – «Бавария»

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин был признан лучшим игроком встречи против мюнхенской «Баварии» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира. Португальский клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0 и вышел в плей-офф с первого места.

Украинский вратарь вышел в стартовом составе и провёл на поле всю игру. 23-летний голкипер отразил четыре удара по своим воротам. За 90 минут он 43 раза касался мяча и выполнил 36 передач, из которых 19 оказались точными.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он провёл 32 матча, в которых пропустил 28 голов.