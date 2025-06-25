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Главный тренер «Бенфики» прокомментировал историческую победу над «Баварией»

Главный тренер «Бенфики» прокомментировал историческую победу над «Баварией»
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Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже подвёл итоги 3-го тура клубного чемпионата мира с «Баварией» (1:0). Португальский клуб впервые в истории выиграл у мюнхенцев.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Шельдеруп – 13'    

«Это была командная работа. Думаю, дело именно в ней, а также в том, что мы уже играли против «Баварии». Мы знаем, насколько с ними тяжело, и сделали выводы. Но главное — то, как мы распоряжались мячом. Думаю, мы справились очень хорошо. Когда была возможность атаковать быстро — мы это делали. Когда нужно было контролировать мяч и продвигать его — тоже справлялись.

«В итоге мы добились очень многого, особенно в плане командной игры. Мы заняли первое место в группе и идём дальше», — приводит слова Лаже официальный сайт ФИФА.

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