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Лос-Анджелес — Фламенго, результат матча 25 июня 2025, счёт 1:1, клубный ЧМ по футболу 2025

«Фламенго» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» на КЧМ и вышел из группы с первого места
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Завершился матч 3-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встречались «Лос-Анджелес» из США и бразильский «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Окончен
1 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Буанга – 84'     1:1 Ян – 86'    

На 84-й минуте встречи нападающий «Лос-Анджелеса» Дени Буанга открыл счёт, ему ассистировал Тимоти Тильман. Спустя две минуты Уоллес Ян из «Фламенго» с передачи Жоржиньо сравнял счёт.

По итогам трёх туров «Фламенго» набрал семь очков и вышел из группы с первого места. «Лос-Анджелес» с одним очком занял последнее место. Вторым участником плей-офф из группы D стал «Челси», набравший шесть очков.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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