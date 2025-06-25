«Фламенго» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» на КЧМ и вышел из группы с первого места

Завершился матч 3-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встречались «Лос-Анджелес» из США и бразильский «Фламенго». Игра проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 84-й минуте встречи нападающий «Лос-Анджелеса» Дени Буанга открыл счёт, ему ассистировал Тимоти Тильман. Спустя две минуты Уоллес Ян из «Фламенго» с передачи Жоржиньо сравнял счёт.

По итогам трёх туров «Фламенго» набрал семь очков и вышел из группы с первого места. «Лос-Анджелес» с одним очком занял последнее место. Вторым участником плей-офф из группы D стал «Челси», набравший шесть очков.