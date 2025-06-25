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Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
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«Челси» сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала КЧМ-2025

«Челси» сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала КЧМ-2025
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Лондонский «Челси» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025, который проходит в эти дни в США. Победа со счётом 3:0 над клубом «Эсперанс» из Туниса позволила британцам набрать шесть очков и финишировать на втором месте в группе D.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'     0:3 Джордж – 90+7'    

Ранее стало известно, что единственным возможным соперником «синих» в 1/8 финала в случае их выхода в плей-офф является лиссабонская «Бенфика», которая благодаря минимальной победе над мюнхенской «Баварией» (1:0) в 3-м туре заняла первое место в группе C.

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Бенфика» — «Челси» пройдёт в ночь с 28 на 29 июня мск в Шарлотт (США, штат Северная Каролина).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии

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