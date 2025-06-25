«Челси» сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала КЧМ-2025

Лондонский «Челси» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025, который проходит в эти дни в США. Победа со счётом 3:0 над клубом «Эсперанс» из Туниса позволила британцам набрать шесть очков и финишировать на втором месте в группе D.

Ранее стало известно, что единственным возможным соперником «синих» в 1/8 финала в случае их выхода в плей-офф является лиссабонская «Бенфика», которая благодаря минимальной победе над мюнхенской «Баварией» (1:0) в 3-м туре заняла первое место в группе C.

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Бенфика» — «Челси» пройдёт в ночь с 28 на 29 июня мск в Шарлотт (США, штат Северная Каролина).

Видео: Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии