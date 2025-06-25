Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 24 на 25 июня

Сегодня, в ночь с 24 на 25 июня, завершился десятый игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Бенфика» — «Бавария» — 1:0. «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» — 1:1. «Лос-Анджелес» — «Фламенго» — 1:1. «Эсперанс» — «Челси» — 0:3.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».