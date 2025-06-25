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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты на 25 июня 2025, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 24 на 25 июня
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 июня, завершился десятый игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

  1. «Бенфика» — «Бавария» — 1:0.
  2. «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» — 1:1.
  3. «Лос-Анджелес» — «Фламенго» — 1:1.
  4. «Эсперанс» — «Челси» — 0:3.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Шельдеруп – 13'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Окончен
1 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
0:1 Гарроу – 26'     1:1 Грей – 52'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Окончен
1 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Буанга – 84'     1:1 Ян – 86'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Адарабиойо – 45+3'     0:2 Делап – 45+5'     0:3 Джордж – 90+7'    

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

Календарь КЧМ-2025
Турнирные таблицы КЧМ-2025
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