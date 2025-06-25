«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 июня, и в ночь на 26 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют немецкая «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит 25 июня в 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Боруссия» занимает второе место в группе F, имея на счету четыре очка. «Ульсан Хёндэ» не набрал очков и располагается на последней строчке.