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Боруссия Д – Ульсан Хёндэ: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 25 июня, и в ночь на 26 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют немецкая «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. Команды будут играть на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит 25 июня в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Боруссия» Д – «Ульсан Хёндэ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После двух туров «Боруссия» занимает второе место в группе F, имея на счету четыре очка. «Ульсан Хёндэ» не набрал очков и располагается на последней строчке.

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