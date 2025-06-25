«Интер» — «Ривер Плейт»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 июня, и в ночь на 26 июня пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках 3-го тура сыграют итальянский «Интер» и аргентинский «Ривер Плейт». Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит 26 июня в 4:00 по московскому времени.

После двух туров «Интер» занимает второе место в группе Е, имея на счету четыре очка. «Ривер Плейт» с тем же количеством набранных очков располагается на первой строчке в группе.

Напомним, при равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.